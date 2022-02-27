Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС "парализовать" активы ЦБ РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложит лидерам ЕС заморозить активы ЦБ РФ.

"Мы собираемся парализовать активы российского ЦБ", - сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что речь также пойдет о том, чтобы "отключить ряд российских банков от системы SWIFT ". По ее словам, этот шаг затруднит для РФ импорт и экспорт.

Наконец, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС "запретит российским олигархам использовать свои финансы на наших рынках".

Она отметила, что ограничительные меры будут скоординированы ЕС, США и Канадой. Эти шаги, как подчеркнула фон дер Ляйен, нацелены на то, чтобы воздействовать на российский оборонный сектор.

В свою очередь Белый дом по итогам переговоров лидеров ряда западных стран пояснил, что планируемые меры против ЦБ РФ "будут мешать ему использовать свои международные резервы таким образом, чтобы снижать степень воздействия наших санкций".

Белый дом отметил, что речь также будет идти об ограничениях на получение "богатыми россиянами, связанных с российским руководством, "золотых" паспортов" (в обмен на инвестиции в экономику - ИФ) в наших странах". Также западные страны, как отметил Вашингтон, собираются продолжить вводить санкции против "российских элит".