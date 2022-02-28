Fix Price расторгнет соглашение с "ВТБ Капиталом" по программе buyback

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Fix Price объявил о расторжении соглашения с АО "ВТБ Капитал", в соответствии с которым компания управляла процессом приобретения GDR ритейлера в рамках программы buyback, после введения санкций в отношении ВТБ.

"Fix Price в настоящее время оценивает свои возможности в отношении ранее объявленной программы обратного выкупа. Компания уведомит о дальнейших шагах по программе в установленном порядке", - говорится в ее сообщении.

Ранее в феврале сообщалось, что США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и банка "Открытие". Санкции против ВТБ также ввела и Великобритания.

Fix Price запустила программу выкупа своих GDR на Московской бирже с 24 января. Сообщалось, что программа продлится примерно до 23 июля 2022 года, ее лимит составит 4 млрд рублей. "В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала компания считает, что ее рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса. В подобной ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей GDR посредством реализации программы", - отмечала компания.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Выручка компании в 2021 году выросла на 21,3%, до 230,5 млрд рублей, чистая прибыль - на 21,7%, до 21,4 млрд рублей. На конец декабря сеть объединяла более 4,9 тыс. магазинов.

В марте 2021 года Fix Price провел IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Цена размещения составила $9,75 за акцию (равна одной GDR). Базовый объем сделки составил $1,74 млрд, после реализации опциона на переподписку - $1,77 млрд. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.