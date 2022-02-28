Fix Price не будет давать прогноз на 2022 год из-за неопределенности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price сообщил в отчет, что пока не будет давать прогнозы на 2022 год из-за высокой неопределенности и волатильности на рынках.

"Высокая волатильность и степень неопределенности на рынках не позволяют с уверенностью давать прогнозы на 2022 год. Наш фокус направлен на обеспечение бесперебойной работы нашего бизнеса, и по мере необходимости мы будем делиться с рынком актуальной информацией", - заявил через пресс-службу CEO Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Ранее ритейлер планировал в 2022 году открыть около 750 магазинов, в 2023-2025 годах - по 800 магазинов в год (net). Этот прогноз был подтвержден в конце октября. Также в ходе проведения IPO в прошлом году Fix Price называл ориентир по уровню рентабельности EBITDA в 19-19,5%. При этом исторически главным риском для маржинальности компании было резкое изменение валютных курсов, говорил CFO Fix Price Антон Махнев.

По итогам 2021 года ритейлер увеличил выручку на 21,3%, до 230,5 млрд рублей, валовую прибыль - на 19,3%, до 73,4 млрд рублей, EBITDA - на 20%, до 44,155 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 19,2% по сравнению с 19,4% в 2020 году. Чистая прибыль Fix Price выросла на 21,7%, до 21,389 млрд рублей.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец декабря сеть объединяла более 4,9 тыс. магазинов.

Ритейлер Fix Price в IV квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 12,1% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 6,482 млрд рублей.

EBITDA выросла на 16,8%, до 13,363 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 20,1% по сравнению с 19,7% годом ранее, сообщила компания.

Валовая прибыль увеличилась на 17,3%, до 21,866 млрд рублей, валовая маржа - до 32,9% с 32,1%.

Выручка Fix Price выросла на 14,5%, до 66,507 млрд рублей.

Компания также сообщила, что ее совет директоров решил изменить юрисдикцию регистрации компании с Британских Виргинских островов на Кипр, в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью.