Цены на сырье в мире растут на опасениях перебоев с поставками

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на различные виды сырьевых товаров идут вверх, поскольку новые западные санкции против России повышают вероятность перебоев с поставками, сообщает агентство Bloomberg.

Пшеница подорожала почти до самого высокого уровня более чем за 13 лет в понедельник, в то время как цена алюминия достигла рекорда, а никель вырос. Золото, которое выступает убежищем во время любого усиления международной напряженности, также растет.

Руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры против международных резервов ЦБ РФ. Введение более жестких ограничений усугубляет глубокую неопределенность в отношении ситуации на рынке сырья, отмечают эксперты.

"Если не будет прорыва в мирных переговорах, мы считаем, что это приведет к резкому росту цен на сырьевые товары, поскольку мы видим, что разрушение спроса теперь остается единственным существенным оставшимся механизмом для балансировки рынка", - говорится в сообщении Goldman Sachs Group Inc.

Хотя металлы и сельскохозяйственные товары не находятся в поле зрения западных политиков, цены растут, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что последние меры могут привести к резкому падению платежей поставщикам и побудить банки к дальнейшему сокращению финансирования закупок российских товаров.

На Россию и Украину вместе приходится четверть мирового экспорта пшеницы и пятая часть продаж кукурузы. РФ является крупным поставщиком такого сырья, как алюминий, никель, палладий, нефть и газ.

Риск логистических потрясений на товарных рынках быстро растет: страховщики либо отказываются предоставлять страховку для судов, заходящих в Черное море, либо требуют за это огромные премии. Согласно данным UN Comtrade, в 2020 году Турция была крупнейшим покупателем российского алюминия, опередив Китай и Японию.

Порты на Украине закрыты, и трейдеры говорят, что предпочитают не работать с российским зерном. Некоторые экспортеры в настоящее время отказываются от заключения контрактов, потому что не знают, смогут ли они выполнить их из-за неясного развития ситуации, сообщает Bloomberg.

Котировки мартовских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в понедельник подскочили на 6,2% - до $8,95 за бушель, по данным Trading Economics. Фьючерсные контракты на кукурузу подорожали на 3,5% - до $6,825 за бушель.

Алюминий в Лондоне вырос на 4% - до нового рекорда, в то время как палладий поднялся на 7,8% из-за опасений по поводу возможных перебоев с поставками. Россия производит около 40% добываемого в мире палладия. Цены на серебро и платину изменились незначительно.

Котировки мартовских контрактов на NYMEX повышаются на 0,7% в понедельник - до $1901,1 за унцию.

"В настоящее время у золота есть только одна траектория - восходящая", - отмечает старший сырьевой аналитик MineLife Pty Гэвин Вендт. Ранее драгметалл "уже получал хорошую поддержку на фоне высокой инфляции и неопределенности в отношении процентных ставок", а из-за ситуации на Украине, "похоже, он сохранит свою положительную динамику".