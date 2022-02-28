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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Мединский анонсировал начало переговоров с украинцами в полдень

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский заявил "БелТА", что переговоры с украинской делегацией начнутся в понедельник в 12:00.

"Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон", - сказал чиновник.

По его словам, российская делегация, которую он возглавляет, прибыла к месту переговоров в Гомельскую область вечером 27 февраля. Место встречи сторон было согласовано с украинской стороной и находится рядом с границей Украины.

"Не спали всю ночь, жали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика - время приезда переносились несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров", - сказал Мединский.

Ранее в Кремле сообщили, что украинская сторона согласилась на переговоры о нейтральном статусе своей страны - этого давно добивается Москва.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 февраля подтвердил, что согласился на эти переговоры, хотя и не очень верит в их успех. Днем в воскресенье шли споры о том, где встретятся делегации: украинская сторона выступала против Гомеля, в Кремле говорили, что Гомель предложили как раз представители Киева. В результате была достигнута договоренность, что стороны встретятся на границе Гомельской области и Украины, у Припяти. Предполагалось, что встреча начнется в воскресенье, но затем было объявлено, что украинская делегация опаздывает из-за сложной логистики.

Утром в понедельник Мединский подтвердил "Интерфаксу", что все еще ждет переговоров. МИД Белоруссии сообщил, что место для проведения встречи уже подготовлено.

Военная операция на Украине. Хроника

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Дым от горящего нефтехранилища под Киевом27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Дым от горящего нефтехранилища под Киевом
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Мединский Белоруссия Кремль Украина Киев Владимир Зеленский Припять

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