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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на Brent до $110-120

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group на фоне возможного отключения ряда российских банков от SWIFT пересмотрели месячный прогноз цен на нефть марки Brent в сторону увеличения - с $95 до $115 - и не исключают дальнейшего удорожания в случае эскалации конфликта на Украине.

"Хотя точные детали о введении новых санкций не были опубликованы, и, по всей видимости, по-прежнему сделаны исключения на торговлю энергоресурсами и продуктами питания, препятствия, которые создадут эти санкции для операций оплаты, скорее всего усугубят шок на сырьевых рынках", - говорится в сообщении банка.

Аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе цены на Brent могут достичь $110-120 за баррель. По данным банка, экспорт нефти и нефтепродуктов из России составляет 7,3 млн барр./с. Большая часть - 6 млн баррелей - проходит через закрытый морской рынок.

"Даже перенаправление потоков нефти на восток все равно вызовет напряжение на мировых рынках, поскольку потребует увеличения времени транзита на 12 дней, что эквивалентно потере 90 млн баррелей", - отмечают в банке.

По мнению Goldman Sachs, если Россия и Украина не добьются прорыва в мирных переговорах, цены на нефть резко вырастут, что приведет к негативным последствиям для спроса. По подсчетам аналитиков, рынку придется сократить спрос на 2-4 млн барр./с., чтобы компенсировать месячную потерю российского экспорта.

"Единственная потенциальная краткосрочная реакция предложения должна исходить от ОПЕК, поскольку рост добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также отмена вторичных санкций США в отношении Ирана, вероятно, приведут к увеличению предложения на 2 млн барр./с. в течение следующих нескольких месяцев", - сообщает Goldman Sachs.

Эксперты также ожидают роста цен и на другие товары, экспортируемый в большом количестве из России. Помимо нефти это газ, алюминий, палладий, никель, пшеница и кукуруза.

Военная операция на Украине. Хроника

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Жители города Львов на железнодорожном вокзале
Goldman Sachs Brent Украина ОПЕК Саудовская Аравия ОАЭ Иран

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