Транзитная заявка "Газпрома" через Украину в понедельник сохраняется на максимуме

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в понедельник остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен от введения санкций в отношении России. Цена газа на хабе TTF на понедельник - $1052 за тысячу кубометров.

Текущая номинация на 28 февраля составляет 105,8 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Окончательная заявка на воскресенье была 107,3 млн куб. м.

После задействования забронированных по долгосрочному договору мощностей украинского коридора наступает очередь проходящего через Белоруссию и Польшу в Германию газопровода "Ямал-Европа". Его прямые мощности (впервые с декабря прошлого года) были забронированы на конец газовых суток 25 февраля, а также на ночи с 26 на 27 и с 27 на 28 февраля. При этом в ночь с воскресенья на понедельник аверсная номинация оказалась выше, чем реверсная - газопровод продолжил работу в реверсном режиме - в объеме разницы между разнонаправленными заявками.

На ночь с пятницы на субботу "Газпром" бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье - 45%, а с воскресенья на понедельник - 10% (с полуночи до 08:00 по Москве), свидетельствуют данные внутридневного аукциона бронирования на платформе GSA Platform. На полный новый день 28 февраля мощности газопровода в прямом направлении не бронировались.

Причина такого необычного поведения заявок может быть в перемене погоды. После нескольких недель облачности, дождей и сильного ветра сейчас в Европе установилась ясная погода. Отсутствие облаков приводит к более сильному выхолаживанию воздушных масс и по ночам температура регулярно опускается ниже нуля.

Из-за перемены погоды значительно сократилась сила ветра, а значит, и выработка электроэнергии за счет ветряных электростанций. Ветряки обеспечили менее 20% баланса энергосистемы ЕС в субботу и воскресенье - 26 и 27 февраля, тогда как с понедельника по четверг они давали почти 25%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.