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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Запасы в хранилищах ЕС упали ниже 30%

Европа прожигает остатки газа в пять раз интенсивнее обычного

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах Европы преодолели еще одну "круглую" отметку и ушли ниже уровня 30% от их проектной вместимости. Расход газа из хранилищ на этой неделе в пять раза выше, чем в среднем за последние пять лет.

Как свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 26 февраля уровень запасов снизился до 29,5%. Это на 11 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и значительно ниже среднего за историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) уровня на конец сезона отбора - 36%. В прошлом году сезон отбора завершился на уровне 29,85% - как раз на примерно такой же отметке, что регистрируется сейчас.

Однако в этом году период отбора должен продлиться еще полтора месяца. По наблюдениям "Газпрома", "обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля".

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы вплотную приблизился к уровню предыдущего минимума - февраля 2017 года (разрыв составляет 0,4 пункта). Некоторые наблюдатели считают это позитивным фактором, полагая, что режим работы системы нормализуется, она возвращается в пределы пятилетнего диапазона. Однако стремительный расход запасов газа указывает на ненормальную работу системы и высокий потенциал дальнейшего расхода газа.

На фоне относительно мягкой погоды в этом отопительном сезоне запасы газа в хранилищах стали для Европы не столько физической, сколько финансовой страховкой. При скачках цен усиленное использование запасов из ПХГ позволяло игрокам газового рынка оптимизировать стоимость текущих поставок.

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще 32 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Очень похожая на европейскую катастрофу с запасами ситуация назревает в США, ведь при таком уровне цен на глобальном рынке все что можно экспортировать - экспортируется. Развитие экспорта СПГ и старт новый экспортных терминалов стремительно удаляет газ с местного рынка. Текущий уровень запасов в ПХГ США на данный момент составляет 50,46 млрд куб. м - это на 11% меньше среднего уровня за последние пять лет (56,52 млрд куб. м) и стремительного приближается в нижней границе пятилетнего диапазона значений на эту дату (46,23 млрд куб. м), свидетельствуют данные US Energy Information Administration (EIA).

Импорт СПГ в ЕС в феврале 2022 года растет в 1,9 раза к прошлому году (до 8,88 млрд куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. В пересчете на сутки февральский экспорт снижается по отношению к январскому пику на 5%. Кроме того, запасы газа в резервуарах приемных терминалах с начала месяца уменьшились на 11%.

ЕС Газпром Европа

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