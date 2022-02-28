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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Мишустин сообщил о принятии целого ряда решений по поддержке экономики

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о нарастании санкционного давления на Россию, но отметил, что эти шаги были ожидаемые, и власти к ним готовились.

"Санкционное давление на нашу страну растет, и каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер, как сказал президент, совершают недружественные действия", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

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Он отметил при этом: "Какие бы причины не назывались публично, их главная цель нанести урон по тем или иным направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобных действий давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей, и в части движения денежных средств, и в части проектов по замещению импортных комплектующих".

Как подчеркнул глава правительства, "важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы".

Обращаясь к своим заместителям, Мишустин сказал: "Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которые вы курируете в рамках своих обязанностей".

По словам премьера, "в таком же формате будет действовать и весь аппарат правительства, министерства и ведомства, их территориальные подразделения в регионах". "Надо продолжить работы по реализации поручений президента, все решения для этого приняты", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин

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