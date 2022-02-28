Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение с экономикой

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В середине дня понедельника президент Владимир Путин обсудит последствия санкций для экономики с членами правительства и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент продолжает работать в Кремле, сегодня он будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие представители из администрации президента, с тем, чтобы поговорить об экономических делах", - отметил он.

Песков не смог уточнить, какая часть этого совещания пройдет в открытом режиме.

Его спросили, доложит ли Набиуллина Путину о рисках в связи с санкциями в отношении ЦБ.

"О рисках президенту уже докладывали неоднократно. Было много совещаний, в том числе с его участием. Совещание и подразумевает доклады всех его участников, - ответил он. - Я не думаю, что это все будет в открытом режиме".

Говоря о графике президента на понедельник, он также сообщил, что во второй половине дня у Путина запланирован международный телефонный разговор.

Другие контакты, добавил он, носят непубличный характер. "График весьма и весьма интенсивный, президент работает в Кремле", - добавил Песков.

Он заметил, что накануне у президента также было много непубличных мероприятий. "Вчера у президента было много отдельных рабочих встреч, совещаний непубличного характера. Вы видели публичные мероприятия, но день включал не только эти, а много других", - рассказал пресс-секретарь главы государства.