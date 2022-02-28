"Аэрофлот" приостановил рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу до 2 марта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменяет все рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу с 28 февраля до 2 марта, сообщил перевозчик.

Решение принято "в связи с закрытием воздушного пространства Канады".

Отмена коснется следующих рейсов: Мексика (Канкун - SU158/159), США (Лос-Анджелес - SU108/109; Майами - SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон - SU104/105), Куба (Гавана - SU150/151; Варадеро - SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана - SU156/157).

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" приостановил все рейсы в Европу, а также отменил ближайшие рейсы в США.