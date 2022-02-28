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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

ВТБ не планирует менять условий по выданной ранее ипотеке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ не будет менять условия по ранее выданным ипотечным кредитам, заверили "Интерфакс" в пресс-службе банка.

"ВТБ заявляет, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе - процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами", - подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что это требование законодательства, которое распространяется на все банки РФ.

Ранее банк ВТБ сообщил о решении поднять ставки по ипотечным программам с 28 февраля на 4 п.п., до 15,3% "в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций". При этом для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно.

Помимо этого, в связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ приостановит оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов.

Позже ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки с 9,5% до 20%. При предыдущем повышении ключевой ставки вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ужесточение ДКП является серьезной угрозой для жилищного строительства.

ВТБ

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