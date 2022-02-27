ВТБ значительно поднимет ставки по ипотеке с 28 февраля

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Попавший под санкции ВТБ с понедельника резко поднимает ставки по ипотеке - на 4 процентных пункта (п.п.), минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья, говорится в сообщении госбанка.

"Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования", - пояснил ВТБ.

Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно).

В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов.

"ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме. При поддержке правительства и Центрального банка мы приложим все усилия для стабильного развития рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в России. Уверены, что мера по "охлаждению" рынка кредитования окажется временной, и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам", - заявили в банке.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются.

На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.