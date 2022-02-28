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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

ВТБ значительно повысит ставки по вкладам и накопительным счетам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ после поднятия ключевой ставки ЦБ значительно повысит ставки по сберегательным продуктам, включая валютные депозиты, говорится в сообщении банка.

Банк России в понедельник поднял ставку с 9,5% до 20%, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах - 5%, в евро - 4%. Изменения вступят в силу с 28 февраля.

"ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме", - заявил банк.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.

ВТБ ЦБ РФ

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