Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Каменный кустик на Марсе, рекордно красный материал и микрофоны в ботинках космонавтов

Фото: Brayan Camargo/500px via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Марсоход "Кьюриосити" нашел на Марсе необычную каменную структуру, похожую на коралл или кустик. Ученые считают, что она сформирована за счет осаждения минералов из водного раствора в прошлом и была ранее включена в горную породу.

- Физики сообщили о первом экспериментальном подтверждении эффекта квантового бумеранга . Исследования показали, что средний импульс атомов в изначально покоящемся бозе-эйнштейновском конденсате возвращается к нулю после серии периодических воздействий оптическими решетками. Ученые убедились, что эффект квантового бумеранга исчезает, если в системе пропадает симметрия относительно отражения и относительно инверсии времени.

- Микрофоны в ботинках помогут космонавтам не споткнуться на Марсе. Есть вероятность, что космонавты будут спотыкаться и падать из-за того, что скафандр сильно приглушает звуки окружающей среды, и в том числе звук шагов. Невозможность слышать звук собственных шагов или их приглушенность ухудшает ощущения положения частей своего тела относительно друг друга и в пространстве. К такому выводу пришли ученые, когда обнаружили, что при приглушенных звуках человек, который идет на месте и с закрытыми глазами, уходит от изначальной точки на 14 см дальше, чем те люди, которые делают то же самое, но слышат все как обычно. Исследователи предлагают это учесть при проектировании скафандров, например, оснастить ботинки космонавтов микрофоном.

- Китайские палеонтологи описали одного из древнейших стегозавров, они относятся к числу самых известных нептичьих динозавров. Вид получил название Bashanosaurus primitivus. Его возраст оценили в 169 млн лет, что делает его древнейшим стегозавром в Азии и одним из древнейших в мире – наряду с южноамериканским Isaberrysaura mollensis. Исследователи оценили общую длину его тела в 2,8 м. Находка проливает свет на ранние этапы эволюции стегозавров.

- Физики создали красный материал с рекордной насыщенностью цвета. Он представляет собой массив кремниевых наноантенн на кварцевой подложке, в спектрах которых подавляются синие и зеленые компоненты. Полученный структурный цвет лежит за пределами треугольника на хроматической диаграмме, используемого в стандарте sRGB.

- Астрономы при помощи комплекса телескопов VLT доказали, что звездная система HR 6819 является тесной двойной, а не тройной системой. Это опровергает наличие в ней черной дыры звездных масс, которая ранее считалась ближайшей к Земле.