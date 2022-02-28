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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лежащая на боку черная дыра, самая крупная бактерия, а также вороны-свистуны, помогающие сородичам избавиться от GPS-передатчиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Вороны-свистуны помогли сородичам избавиться от GPS-передатчиков и сорвали эксперимент австралийских орнитологов. Исследователи пометили пять ворон GPS-передатчиками – однако вскоре сородичи помогли птицам избавиться от этих устройств. Через месяц после начала исследования ни у одной из пяти птиц не осталось передатчика. Это первый известный случай, когда животные помогают друг другу снять передатчики, прикрепленные учеными.

- Биологи описали самую крупную бактерию. Ранее не описанную бактерию, которую назвали Thiomargarita magnifica, нашли в мангровых лесах на территории Гваделупы в Карибском море. Ученые не сразу поняли, что это бактерия: она имела форму нитей, видимых невооруженным глазом. Внимательно изучив ее, они поняли, что перед ними одна длинная клетка. У нее еще нехарактерное для прокариот строение: клетка разделена на два мешочка. Один из них наполнен водой и, скорее всего, он и позволяет бактериям вырастать аж до двух сантиметров в длину. T. magnifica может заставить ученых пересмотреть характеристики, которые разделяют прокариот и эукариот.

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- "Акулья чешуя" поможет самолетам сэкономить топливо. Авиакомпания Swiss покроет все свои 12 самолетов Boeing 777-300ER пленкой AeroSHARK, воспроизводящей акулью плакоидную чешую. Она должна снизить аэродинамическое сопротивление и, как следствие, сократить потребление топлива и выбросы углекислого газа. На каждый Boeing уйдет 950 квадратных метров пленки.

- Автоматическая станция Dawn нашла остатки рассола и органику в кратере Урвара – третьем по величине кратере карликовой планеты Церера. Это подтверждает гипотезу, что Церера была и является до сих пор геологически активным миром, а соли и органические вещества играли важную роль в ее эволюции.

- Физики из США спроектировали компактный оптический аналоговый вычислитель, который практически мгновенно решает дифференциальные и интегральные уравнения. В его основе лежит метаматериал с субволновым распределением диэлектрической проницаемости, а решение кодируется в рассеянной на нем волне.

- Астрономы отыскали лежащую на боку черную дыру в двойной рентгеновской системе. Ученые впервые с большой точностью измерили угол между осью вращения черной дыры и осью орбиты рентгеновской двойной системы. В случае системы MAXI J1820+070 он оказался более 40 градусов. Поэтому черная дыра в ней кажется для земного наблюдателя лежащей на боку. Открытие позволит проверить модели образования черных дыр.

- Симптомы болезни Хантингтона связали с изменением экспрессии генов. Это нейродегенеративное заболевание, вызванное мутациями в гене белка хантингтина. Помимо поражения нервной ткани, для болезни Хантингтона также характерны нарушения в цереброваскулярной системе: она обеспечивает кровоснабжение головного мозга. Американские ученые отсеквенировали РНК цереброваскулярных клеток, полученных от здоровых пациентов и пациентов с болезнью Хантингтона. Специалисты обнаружили 4,5 тысячи генов с различающейся экспрессией, среди которых были гены, отвечающие за эндоцитоз, развитие воспалительного ответа и образование межклеточных контактов.

N+1 Дайджест

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