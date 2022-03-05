Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила в субботу, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок.

Этот шаг она мотивировала "текущими геополитическими событиями".

"Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", - говорится в заявлении корпорации.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство торговли Южной Кореи сообщало, что мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под санкции США на экспорт в Россию.

Во время встречи с южнокорейскими партнерами на рабочем уровне министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), если они не поставляются пользователям, связанным с военными, сообщил южнокорейский Минпромторг.

Как сообщалось, накануне Южная Корея запретила экспорт товаров 49 российским компаниям и ведомствам, включая Минобороны России.

Samsung Россия Южная Корея

Новости по теме

Новости

Торговые сети РФ смогут ограничивать продажи в одни руки социально значимых товаров

Торговые сети РФ смогут ограничивать продажи в одни руки социально значимых товаров

Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России

Сервис бронирования отелей Вooking.com приостановил работу в России

TCS Group задумалась о выходе на рынок Латинской Америки

Минсельхоз и бизнес договорились о поставках сахара в "исторических объемах"

Минсельхоз и бизнес договорились о поставках сахара в "исторических объемах"

Рубль на закрытии торгов развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро

Brent подорожала до $115,73 за баррель

Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометров

Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановлено

Microsoft приостанавливает продажи в России

Microsoft приостанавливает продажи в России

Ozon вслед за "Яндексом" заявил о риске требований досрочного погашения бондов

Ozon вслед за "Яндексом" заявил о риске требований досрочного погашения бондов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });