Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила в субботу, что приостанавливает поставки своей продукции на российский рынок.

Этот шаг она мотивировала "текущими геополитическими событиями".

"Мы продолжаем активно следить за этой сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", - говорится в заявлении корпорации.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство торговли Южной Кореи сообщало, что мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под санкции США на экспорт в Россию.

Во время встречи с южнокорейскими партнерами на рабочем уровне министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), если они не поставляются пользователям, связанным с военными, сообщил южнокорейский Минпромторг.

Как сообщалось, накануне Южная Корея запретила экспорт товаров 49 российским компаниям и ведомствам, включая Минобороны России.