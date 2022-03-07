Южная Корея запланировала приостановить операции с Центробанком России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея заявила в понедельник, что планирует приостановить операции с Центральным банком России, сообщает "Ренхап".

Южнокорейское правительство, отмечает агентство, сообщит подробности после консультаций с соответствующими правительственными учреждениями.

Сеул присоединился к санкциям против России, включая экспортный контроль и отключение Москвы от глобальной платежной системы SWIFT.

В рамках соответствующего шага Южная Корея решила приостановить операции с семью крупными российскими банками и фактически запретить инвестиции в российские государственные облигации.