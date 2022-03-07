Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:19

Южная Корея запланировала приостановить операции с Центробанком России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея заявила в понедельник, что планирует приостановить операции с Центральным банком России, сообщает "Ренхап".

Южнокорейское правительство, отмечает агентство, сообщит подробности после консультаций с соответствующими правительственными учреждениями.

Сеул присоединился к санкциям против России, включая экспортный контроль и отключение Москвы от глобальной платежной системы SWIFT.

В рамках соответствующего шага Южная Корея решила приостановить операции с семью крупными российскими банками и фактически запретить инвестиции в российские государственные облигации.

Южная Корея Россия

Новости по теме

Новости

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Netflix приостановил работу над новыми проектами в России

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Moody's спрогнозировало падение экономики РФ на 7% в 2022 году

Visa и Mastercard прекратят обслуживание российских карт с 10 марта

Moody's еще раз понизило рейтинг РФ - до Ca с B3

Moody's еще раз понизило рейтинг РФ - до Ca с B3

"Норильский никель" сообщил о работе на всех площадках

"Газпром" штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину

ЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяц

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });