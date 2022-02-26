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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:39

Южная Корея и США обсудили санкции против России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США Чон Ый Ён и Энтони Блинкен осудили действия России на Украине и обсудили вопрос о санкциях в отношении РФ, сообщил южнокорейский МИД.

Министр иностранных дел Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины" и призвали Москву немедленно прекратить военные действия, говорится в заявлении министерства.

Южная Корея пообещала присоединиться к экономическим санкциям, включая экспортный контроль, против России и другим усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса, Блинкен поблагодарил Сеул за такую позицию.

В то же время, как заявил накануне представитель администрации президента Пак Су Хен, Южная Корея не планирует вводить против России односторонние санкции в ответ на ситуацию вокруг Украины.

"Сейчас не та эпоха, когда можно что-то делать самостоятельно. В то же время это означает, что если США и европейские страны введут санкции против России, мы, естественно, присоединимся к ним с учетом наших связей", - сказал он в эфире радио TBS.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил "сожаление" по поводу нынешней ситуации вокруг Украины, объявив, что страна будет участвовать в международных санкциях.

В сообщении американского госдепа о беседе говорится, что Блинкен обсудил с южнокорейским коллегой "заявления президента Байдена о дополнительных жестких санкциях и новых ограничениях на экспорт в Россию".

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Южная Корея США Украина

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