Южная Корея готова присоединиться к санкциям США и ЕС против России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея не планирует вводить против России односторонние санкции в ответ на военную операцию РФ на Украине, но готова присоединиться в ограничительным мерам США и ЕС, заявил представитель администрации президента страны Пак Су Хен.

"Сейчас не та эпоха, когда можно что-то делать самостоятельно. В то же время это означает, что если США и европейские страны введут санкции против России, мы, естественно, присоединимся к ним с учетом наших связей", - сказал он в эфире радио TBS.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил "сожаление" по поводу нынешней ситуации вокруг Украины, объявив, что страна будет участвовать в международных санкциях.

Накануне США ввели санкции против российских банков - Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", "Газпрома", "Ростелекома", компаний - "РусГидро", "АЛРОСА", "Совкомфлота", РЖД, также будет ограничен экспорт полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров в РФ.

ЕС намерен ввести санкции, которые 70% банковского рынка РФ и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.

Также о санкциях против России уже объявили Япония, Канада, Великобритания.