Курганская область пересмотрит расходы регионального бюджета

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил пересмотреть расходы областного бюджета на случай снижения доходной части, сообщила пресс-служба главы региона.

Корректировки будут внесены по итогам анализа, который проведут, чтобы обеспечить первоочередные социально значимые статьи расходов, которые регион финансирует за счет собственных доходов. В частности, это региональные социальные выплаты и заработная плата сотрудников бюджетной сферы.

"Бюджет на 2022 год формировался в других экономических условиях, с учетом имеющихся на конец 2021 года планов и прогнозов по развитию экономики и росту собственных доходов, которые складываются из ряда показателей. Сейчас прогнозировать их выполнение в прежних объемах довольно сложно. Главная задача - обеспечить социальную защищенность жителей региона, бесперебойное функционирование инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Константина Ермакова.

Ранее сообщалось, что бюджет Курганской области на 2022 год утвержден с доходами 60,07 млрд рублей, расходами - 66,34 млрд рублей, дефицитом - 6,27 млрд рублей, или 9% от расходов.