Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Эксперты считают, что российский ИТ-рынок угодил в санкционную "паузу"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский ИТ-рынок находится в ситуации неопределенности, вызванной экспортными ограничениями на поставку оборудования и электронной компонентной базы, инициированными США и Великобританией, считают участники рынка.

Военная операция на Украине

"Все участники рынка сейчас находятся в неопределенности, - сказал "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. - Некоторые российские компании приостановили отгрузки до понедельника, пока не прояснится ситуация, другие продолжают работать в обычном режиме. Некоторые зарубежные поставщики компонентов на эмоциях остановили поставки в Россию, другие взяли паузу разобраться в новых условиях регулирования, третьи продолжают поставки, только изменили условия на предоплату".

По словам Покровского, в пятницу члены ассоциации (более 100 российских компаний, занимающихся разработкой и производством электроники и ее компонентов - ИФ) проводили обсуждение и взаимные консультации по теме санкций. "Мы договорились с членами ассоциации держать друг друга в курсе изменений, планируем собраться снова в среду, когда будет больше ясности, только после этого сможем согласовать позицию", - сказал он.

В свою очередь гендиректор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева отметила, что для преодоления последствий от введения антироссийских санкций потребуется время и ресурсы - чтобы отстроить ряд процессов.

"Первое время после введения санкций может быть тяжело, - сказала Легостаева. - Но они же (санкции - ИФ) могут стать катализатором нового витка в развитии отрасли".

Такой же точки зрения придерживаются и некоторые другие участники отрасли радиоэлектроники. "Это мотивирует на импортозамещение и работу с партнерами в странах, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - отметил представитель одной из российских ИТ-компаний.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов АРПЭ, новые антироссийские санкции сильнее всего скажутся на выпуске серийной массовой продукции, поскольку большие количества сейчас, в условиях дефицита и опустевших складов, можно приобрести только в авторизованных каналах производителя компонентов.

"Остановки производства вероятны не только в электронной промышленности, но и в автомобильной, электротехнической, в машиностроении, - говорится в материалах ассоциации. - Со значительными проблемами столкнется отрасль информационных технологий, т.к. санкции включат ограничения не только на поставки железа, но и софта, и технической поддержки. Наибольшие риски связаны с отказами в поддержке оборудования и ПО на объектах информационной инфраструктуры".

Также эксперты считают, что имеется высокая вероятность, что крупнейшие глобальные компании, чтобы не рисковать своим бизнесом, сами откажутся от поставок компонентов в Россию. Весь российский рынок составляет десятые доли процента от мирового, потери для глобальных корпораций не существенны относительно рисков.

АРПЭ Украина Иване Покровский США Великобритания Светлана Легостаева

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

"Дочка" Сбербанка в Чехии остановила работу отделений после нападений

Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 30% от проектной вместимости

Военная операция на Украине

Прекращены переговоры о присоединении России к ОЭСР

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

Bloomberg узнал о потенциальных претендентах на покупку "Челси" у Абрамовича

Google LLC приступила к исполнению закона о "приземлении" в России

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что Хасис ушел из Сбербанка раньше срока

ЦБ увеличил выдачу наличных банкам на фоне роста спроса

Военная операция на Украине

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Текст

ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Текст
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });