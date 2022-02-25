Эксперты считают, что российский ИТ-рынок угодил в санкционную "паузу"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский ИТ-рынок находится в ситуации неопределенности, вызванной экспортными ограничениями на поставку оборудования и электронной компонентной базы, инициированными США и Великобританией, считают участники рынка.

"Все участники рынка сейчас находятся в неопределенности, - сказал "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. - Некоторые российские компании приостановили отгрузки до понедельника, пока не прояснится ситуация, другие продолжают работать в обычном режиме. Некоторые зарубежные поставщики компонентов на эмоциях остановили поставки в Россию, другие взяли паузу разобраться в новых условиях регулирования, третьи продолжают поставки, только изменили условия на предоплату".

По словам Покровского, в пятницу члены ассоциации (более 100 российских компаний, занимающихся разработкой и производством электроники и ее компонентов - ИФ) проводили обсуждение и взаимные консультации по теме санкций. "Мы договорились с членами ассоциации держать друг друга в курсе изменений, планируем собраться снова в среду, когда будет больше ясности, только после этого сможем согласовать позицию", - сказал он.

В свою очередь гендиректор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева отметила, что для преодоления последствий от введения антироссийских санкций потребуется время и ресурсы - чтобы отстроить ряд процессов.

"Первое время после введения санкций может быть тяжело, - сказала Легостаева. - Но они же (санкции - ИФ) могут стать катализатором нового витка в развитии отрасли".

Такой же точки зрения придерживаются и некоторые другие участники отрасли радиоэлектроники. "Это мотивирует на импортозамещение и работу с партнерами в странах, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - отметил представитель одной из российских ИТ-компаний.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов АРПЭ, новые антироссийские санкции сильнее всего скажутся на выпуске серийной массовой продукции, поскольку большие количества сейчас, в условиях дефицита и опустевших складов, можно приобрести только в авторизованных каналах производителя компонентов.

"Остановки производства вероятны не только в электронной промышленности, но и в автомобильной, электротехнической, в машиностроении, - говорится в материалах ассоциации. - Со значительными проблемами столкнется отрасль информационных технологий, т.к. санкции включат ограничения не только на поставки железа, но и софта, и технической поддержки. Наибольшие риски связаны с отказами в поддержке оборудования и ПО на объектах информационной инфраструктуры".

Также эксперты считают, что имеется высокая вероятность, что крупнейшие глобальные компании, чтобы не рисковать своим бизнесом, сами откажутся от поставок компонентов в Россию. Весь российский рынок составляет десятые доли процента от мирового, потери для глобальных корпораций не существенны относительно рисков.