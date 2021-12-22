Итоговый объем IPO ЦИАНа составил $312,2 млн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Андеррайтеры IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "ЦИАН", реализовали опцион наполовину, выкупив у продающих акционеров 1,3 млн ADS, следует из сообщения компании.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Тинькофф" и Alfa CIB.

Андеррайтеры приобрели ADS по цене размещения - $16 за ценную бумагу. Размер опциона составлял 2,73 млн ADS.

По итогам частичной реализации, итоговая сумма сделки составила $312,2 млн, из них $64,7 млн получила сама компания, а продающие акционеры $247,6 млн.

Если бы банки реализовали опцион полностью, объем размещения мог бы увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае объем сделки составил бы $335,17 млн.

Продающими акционерами в рамках IPO выступили структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основатель "ЦИАНа" Дмитрий Демин, а также Сергей Осипов (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью "ЦИАНа" в период его формирования).

"ЦИАН" в начале ноября провел IPO по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS.

Cian.ru работает с 2001 года. Согласно размещенной на сайте компании информации, Cian - крупнейший в РФ интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Среднее количество уникальных пользователей в месяц на 30 июня составляло 20,3 млн (с учетом N1.ru), среднесуточное число объявлений составило 2,1 млн. Cian plc является конечным владельцем российских активов сервиса - ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.ру".