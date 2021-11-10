"Циан" потратит более половины средств от IPO на расчеты по опционам

СЕО получит свыше $20 млн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сервис по аренде и продаже недвижимости "Циан", который на прошлой неделе провел IPO на NYSE и Мосбирже, потратит более половины оставшейся в распоряжении компании суммы от размещения новых акций на выплаты в рамках опционной программы.

"Циан" провел IPO по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS. Основной в этой сделке была вторичная компонента – действующие акционеры продали 14,17 млн расписок, сама компания разместила 4,04 млн ADS. Исходя из цены размещения, самому "Циану" IPO могло принести $64,7 млн.

Итоговая сумма, впрочем, меньше на $9 млн, следует из итогового проспекта IPO. Примерно $4,7 млн – это дисконт для организаторов и их комиссионные ($1,168 из $16), остальное – прочие издержки в связи с IPO.

Из $55,7 млн чистых поступлений "Циан" потратит порядка $29,4 млн на выплаты менеджменту в рамках программы стимулирования, предусматривающей распределение "фантомных акций". Эта программа была запущена в 2015 году, всего за это время сотрудникам было предоставлено почти 5 млн "фантомных акций".

Основную часть суммы, как ожидается, получит CEO "Циана" Максим Мельников: ему как владельцу 2,377 млн "фантомных акций" положено денежное вознаграждение в $21,6 млн, сказано в проспекте.

У Мельникова помимо "фантомных" инструментов есть прямая доля в компании: он владеет 4,32 млн акций (до сделки это было эквивалентно 6,6% капитала, после IPO – 6,3% капитала). В самом IPO он как продающий акционер не участвовал.

Около $0,8 млн из привлеченной суммы "Циан" направит на исполнение обязательств перед CFO Михаилом Лукьяновым. Часть выплат по опционной программе он получит акциями. Вознаграждение другим топ-менеджерам также будет выплачено в комбинированной форме.

После завершения IPO программа вознаграждения "фантомными акциями" прекращает действие. Компания намерена запустить новую программу мотивации сотрудников, которая будет основываться на ADS. Она будет действовать до 2031 года, под вознаграждение сотрудников выделят до 6,5% капитала компании.