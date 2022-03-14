Акционеры "Русала" отклонили предложенные Sual Partners изменения в устав

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Русала" большинством голосов отклонило предложенные Sual Partners изменения в устав, сообщил "Русал". Поддержали изменения 31,7% акционеров, против высказались 62,8% присутствующих.

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров предлагали исключить из устава положения о неприменении к "Русалу" как МКПАО норм закона "Об акционерных обществах". Sual аргументировал это тем, что сложившаяся ситуация существенно ущемляет права миноритарных акционеров "Русала".

Статус МКПАО "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

В 2021 году Sual Partners, контролирующий 25,72% акций "Русала", дважды созывал собрания акционеров для рассмотрения вопроса о распределении прибыли в соответствии с действующей дивидендной политикой "Русала". Совет директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, рекомендовал акционерам голосовать против. Акционеры большинством голосов поддерживали эти рекомендации, хотя в обоих случаях предложения Sual Partners набирали около 32% участников собраний.

Sual Partners считает отказ совета директоров "Русала" от рассмотрения выплаты дивидендов на фоне прочного финансового положения нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли.