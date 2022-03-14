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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Акционеры "Русала" отклонили предложенные Sual Partners изменения в устав

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Русала" большинством голосов отклонило предложенные Sual Partners изменения в устав, сообщил "Русал". Поддержали изменения 31,7% акционеров, против высказались 62,8% присутствующих.

Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров предлагали исключить из устава положения о неприменении к "Русалу" как МКПАО норм закона "Об акционерных обществах". Sual аргументировал это тем, что сложившаяся ситуация существенно ущемляет права миноритарных акционеров "Русала".

Статус МКПАО "Русал" получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.

В 2021 году Sual Partners, контролирующий 25,72% акций "Русала", дважды созывал собрания акционеров для рассмотрения вопроса о распределении прибыли в соответствии с действующей дивидендной политикой "Русала". Совет директоров "Русала", где доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ и согласованные OFAC независимые директора, рекомендовал акционерам голосовать против. Акционеры большинством голосов поддерживали эти рекомендации, хотя в обоих случаях предложения Sual Partners набирали около 32% участников собраний.

Sual Partners считает отказ совета директоров "Русала" от рассмотрения выплаты дивидендов на фоне прочного финансового положения нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли.

Русал Sual Partners Виктор Вексельберг

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