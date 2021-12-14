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Sual Partners считает отказ "Русала" по дивидендам нарушением прав миноритариев

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров, крупный акционер "Русала", считает, что отказ совета директоров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов за девять месяцев является грубым нарушением прав миноритарных акционеров на справедливое распределение прибыли компании.

Совет директоров "Русала" не принял решение по дивидендам за девять месяцев, сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за этот период.

"Упорство, с которым ОК "Русал" использует любой предлог, чтобы проигнорировать требования утвержденной советом директоров дивидендной политики и не выплачивать дивиденды, иррационально. Финансовое состояние ОК "Русал" позволяет ей, ничуть не ущемляя себя в расходах на инвестпрограмму, экологическую модернизацию и социальные проекты, выплачивать акционерам минимально предусмотренные политикой дивиденды, которые значительно уступают тем, что платят другие российские металлургические компании", - заявил представитель Sual.

"Тем более, что девять месяцев 2021 года были для ОК "Русал", как признавала сама компания в производственном отчете, благоприятными: цены на алюминий в этот период достигали рекордных с 2008 года значений, спрос на металл стремительно восстанавливался к допандемийному уровню, а предложение сократилось в связи с повышенными требованиями клиентов к углеродному следу продукции", - добавил он.

Русал Sual Partners Виктор Вексельберг

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