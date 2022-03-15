Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Япония стремится снизить свою зависимость от поставок российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам во вторник министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

"Мы стремимся снизить нашу зависимость от российских энергоносителей, обеспечив альтернативные источники поставок из-за пределов России, в частности, за счет инвестиций в СПГ", - заявил министр.

Он отметил, что Япония также намерена работать над возобновляемыми источниками энергии и развитием ядерной энергетики, чтобы ее политика "соответствовала" требованиям совместного заявления стран G7 о поэтапном снижении энергозависимости от России.

Ранее "большая семерка" заявила о стремлении продолжить сокращать свою зависимость от российских энергоносителей в связи с ситуацией вокруг Украины при соблюдении гарантий, которые дадут странам мира время для обеспечения "альтернативных и устойчивых поставок", - говорилось в совместном заявлении лидеров.

По данным министерства финансов Японии, в 2021 году на долю России приходилось 9% от общего объема японского импорта СПГ в размере 74,32 млн тонн, и 4% от общего объема импорта сырой нефти в размере 2,48 млн баррелей в сутки.

Япония Россия Коити Хагиуда

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Korean Air приостановила полеты в Москву и Владивосток

Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

Российским компаниям разрешили отклониться от проектов годовой добычи ископаемых

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций против РФ

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Желдороги Финляндии прекратят прием грузов от российских компаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });