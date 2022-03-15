Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Япония стремится снизить свою зависимость от поставок российских энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам во вторник министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

"Мы стремимся снизить нашу зависимость от российских энергоносителей, обеспечив альтернативные источники поставок из-за пределов России, в частности, за счет инвестиций в СПГ", - заявил министр.

Он отметил, что Япония также намерена работать над возобновляемыми источниками энергии и развитием ядерной энергетики, чтобы ее политика "соответствовала" требованиям совместного заявления стран G7 о поэтапном снижении энергозависимости от России.

Ранее "большая семерка" заявила о стремлении продолжить сокращать свою зависимость от российских энергоносителей в связи с ситуацией вокруг Украины при соблюдении гарантий, которые дадут странам мира время для обеспечения "альтернативных и устойчивых поставок", - говорилось в совместном заявлении лидеров.

По данным министерства финансов Японии, в 2021 году на долю России приходилось 9% от общего объема японского импорта СПГ в размере 74,32 млн тонн, и 4% от общего объема импорта сырой нефти в размере 2,48 млн баррелей в сутки.