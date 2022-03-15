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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Brent подешевела до $101,93 за баррель
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться во вторник после резкого обвала в понедельник. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,97 (4,65%) уровню закрытия понедельника, до $101,93 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $5,77 (5,1%), до $106,9 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $4,73 (4,59%), до $98,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $6,32 (5,8%), до $103,01 за баррель.

Нефтяные трейдеры сохраняют надежду на то, что продолжение переговоров между Россией и Украиной после технической паузы может все же привести к соглашению о перемирии. "Ожидания позитивных подвижек в российско-украинских переговорах подстегнули надежды на улучшение ситуации на глобальном рынке", - отметил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тоситака Тазава.

Сообщения СМИ о том, что США рассматривает возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить поставки нефти, также добавили оптимизма рынку относительно повышения предложения. Как полагает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, администрация президента США Джо Байдена отчаянно пытается заключить сделку с Венесуэлой на фоне исторически низких уровней поставок дизельного топлива.

Рынок также анализирует последствия от введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Власти уже приняли решения ввести жесткие ограничения в крупном городе Шэнчжэнь на юго-востоке страны.

"Новые локдауны в Китае спровоцировали беспокойство по поводу снижения спроса", - отметил Тазава из Fujitomi Securities.

Brent WTI Украина США Венесуэла Китай Украина Джо Байден Шэнчжэнь

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