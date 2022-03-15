В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В минувший понедельник в КНР зафиксирован резкий рост числа случаев заражения COVID-19, сообщил во вторник Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным ведомства, в понедельник выявлено 3602 инфицированных коронавирусом в острой форме. Из них 95 человек прибыли из-за границы и 3507 заразились внутри страны. Эпицентром стала северо-восточная провинция Цзилинь, где за сутки зафиксированы 3076 новых случаев заболевания.

Кроме того, за последние сутки в стране выявлено более 1,7 тысячи бессимптомных случаев COVID-19, из которых более 1,6 тысячи внутри страны. В Китае статистика по острым случаям заболевания и бессимптомным ведется отдельно.

Всего за время пандемии коронавируса на материковой части Китая зафиксировано 120504 случая заболевания, от связанных с вирусом заболеваний скончались 4636 человек.

Кроме этого в Гонконге за это время выявлено 263411 инфицированных, скончались 4279 человек, в Макао - 82 (летальных исходов нет), на Тайване - 21363 (умерли 853 человека).