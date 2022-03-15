США ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России.

"Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли", - говорится в сообщении, распространенном Госдепом.

Отмечается, что новые санкции коснутся 11 физических лиц, которые работают или работали в оборонном секторе РФ.

Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокированы.

"Кроме того, также блокируется (имущество - ИФ) любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список", - сообщили в Госдепе США.