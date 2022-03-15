Литовский профсоюз предложил национализировать местный завод "ЕвроХима"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Литовский профсоюз "Солидарность" предложил национализировать завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, который входит в "ЕвроХим".

Председатель профсоюза Кристина Крупавичене предложила это премьер-министру страны Ингриде Шимоните, чтобы сохранить рабочие места и доходы государственного и муниципального бюджетов. Она добавила, что часть прибыли предприятия можно будет направлять на поддержку Украины.

"Национализация помогла бы этому предприятию, которое может работать без поставок из России и Белоруссии, продолжать производить важный сельскохозяйственный продукт - фосфорные удобрения, которых в этом году во всем мире будет не хватать, сохранить рабочие места, доходы государственного и муниципального бюджетов", - говорится в сообщении.

Профсоюз также просит разрешить использование замороженных в настоящее время счетов компании для расчетов с сотрудниками и поставщиками, чтобы Lifosa мог продолжать работать.

14 марта завод Lifosa работал с мощностью 50%.

После введения санкций против российского бизнесмена, основателя "ЕвроХима" Андрея Мельниченко счета литовского завода были арестованы, но предприятие продолжило работу. Связанные с санкциями последствия, по данным самого завода, мешают ему выполнять обязательства. Поэтому Lifosa обратился за помощью к государству.

Гендиректор Lifosa Римантас Просцявичюс отмечал, что из-за заблокированных счетов Lifosa больше не может платить работникам, делать взносы социального страхования, а также производить другие выплаты, рассчитываться за услуги, необходимые для деятельности.

Мельниченко 9 марта был включен в санкционный список ЕС. Позже "ЕвроХим" сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров.

Ранее Мельниченко контролировал 90% головной компании группы, EuroChem Group AG (Швейцария), через кипрскую AIM Capital SE.