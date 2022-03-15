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Intel инвестирует более 33 млрд евро в производство чипов в Европе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp, один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров, инвестирует более 33 млрд евро в производство полупроводниковых компонентов в Европе.

Это первая фаза реализации объявленного компанией еще в прошлом году плана, предусматривающего инвестиции порядка 80 млрд евро в течение десяти лет по всей цепочке добавленной стоимости компонентов – от исследований и разработок (R&D) до производства и новейших технологий упаковки, говорится в пресс-релизе Intel.

На первом этапе Intel направит 17 млрд евро на строительство двух предприятий по выпуску чипов в немецком Магдебурге. Строительство, как ожидается, начнется в первой половине 2023 года, а запуск предприятий в эксплуатацию запланирован на 2027 год, отмечают в компании.

Кроме того, Intel инвестирует 12 млрд евро в расширение проекта по выпуску чипов в Ирландии, планируя увеличить вдвое производственные мощности.

Intel также начала переговоры с правительством Италии о строительстве производственного предприятия в стране, инвестиции в которое могут достигнуть 4,5 млрд евро. Предприятие, запуск которого намечен на 2025-2027 годы, позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест и еще порядка 3,5 тыс. – у поставщиков и партнеров.

Среди других планов Intel – строительство нового европейского R&D-хаба во Франции, которое создаст 1 тыс. рабочих мест в сфере высоких технологий, в том числе 450 рабочих мест к концу 2024 года.

"Франция станет европейской штаб-квартирой Intel в сфере разработки высокопроизводительных вычислительных систем и технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении компании.

Помимо этого, компания намерена расширить действующие технологические центры во Франции и Польше.

Акции Intel прибавляют в цене 0,2% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 31%.

Intel

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