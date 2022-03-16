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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Банк в Литве заморозил 3 млн евро у одной из структур "ФосАгро"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Один из литовских банков заморозил 2,9 млн евро компании PhosAgro Baltic (входит в "ФосАгро") в Литве, сообщил центр журналистских расследований Siena.

"Службе расследования финансовых преступлений стало известно, что финансовое учреждение приостановило распоряжение счетами PhosAgro Baltic и заморозило средства на сумму более 2,9 млн евро. Решение было принято 10 марта", - сообщила пресс-секретарь службы Модеста Зданаускайте.

Помимо 2,9 млн евро средств PhosAgro Baltic, в Литве также были заморожены около 4,4 млн евро восьми юридических и четырех физических лиц.

9 марта Андрей Гурьев, на тот момент возглавлявший "ФосАгро", попал под санкции ЕС. После этого он покинул пост генерального директора и совет директоров компании. Из совета директоров также вышел его отец.

Семья Гурьевых через траст и напрямую контролирует 48,5% акций "ФосАгро", ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко - 21%. В свободном обращении находится 30,5% акций.

"ФосАгро" Литва PhosAgro Baltic Siena

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