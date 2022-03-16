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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

"Детский мир" отменил штрафы за недопоставки и сократил срок рассмотрения цен

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" сообщил, что временно изменил правила работы с поставщиками.

До конца апреля компания решила отменить систему штрафов за недопоставку товаров, а также сократить срок рассмотрения новых цен от поставщиков до пяти рабочих дней на фоне повышенного потребительского спроса и сложностей в организации логистических цепочек.

Ранее ритейлер сообщил, что зафиксировал цены на несколько десятков детских товаров.

"Детский мир" - крупнейшая розничная сеть на российском рынке детских товаров. Выручка компании в 2021 году выросла на 15%, до 164,3 млрд рублей. Сеть ритейлера на конец декабря объединяла 1,119 тыс. магазинов, в том числе 850 магазинов под вывеской "Детский мир" в России.

Ранее о временной отмене штрафов за недопоставку товаров и сокращении сроков рассмотрения новых цен от поставщиков сообщила X5 (Retail) Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки.

Детский мир X5 Retail Group

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