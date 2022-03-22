Программу лояльности "Пятерочки" переведут на российскую платформу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - X5 Retail Group сообщила, что переводит программу лояльности торговой сети "Пятерочка" на платформу российской разработки из-за технических сбоев в действующем решении на стороне внешних подрядчиков.

Переход на новый процессинг обеспечит "стабильность работы программы и надежную сохранность данных клиентов", считают в компании.

В период проведения технических работ с помощью карты лояльности можно будет продолжать начислять баллы за покупки, получить скидку при предъявлении карты, в том числе по промо-ценникам, но функции списания и просмотра баллов лояльности на кассах магазинов сети и в мобильном приложении, а также выпуск и регистрация новых карт и некоторые сервисы будут временно недоступны.

Х5 заверила, что персональные данные клиентов находятся в безопасности, накопленные баллы лояльности сохраняются и будут доступны в ближайшее время после перевода системы на новую платформу российской разработки.

Программы лояльности торговых сетей "Перекресток" и "Карусель" продолжают работу в стандартном режиме, но в будущем также перейдут на новый процессинг.