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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" сообщил, что зафиксировал цены примерно на 90 видов товаров первой необходимости.

Это решение коснулось товаров в категориях детское питание (каши, пюре, смеси, молоко, творог), товары детской гигиены (подгузники, пеленки, присыпки, влажные салфетки, мыло, зубная паста), принадлежности для кормления (бутылочки и пустышки), а также ряд товаров категории "одежда и обувь" (ботинки зимние и демисезонные, кроссовки, туфли, комбинезоны, боди, куртки, футболки, брюки, толстовки, блузки).

Ритейлер заверил, что в его магазинах есть достаточный запас товаров первой необходимости и поставки в магазины идут по плану и достаточном количестве при текущем спросе.

5 марта Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить "Детский мир" на предмет обоснованности повышения цен на некоторые детские товары, в том числе на питание и подгузники. Поводом стали жалобы покупателей.

Детский мир ФАС

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