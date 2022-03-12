Замдиректора ИМЭМО: мир вступил в острый затяжной продовольственный кризис

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди заявил 9 марта, что мир на пороге глобального продовольственного кризиса.

Насколько справедлива такая оценка? Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заместителем директора ИМЭМО им Е.М. Примакова Станиславом Жуковым.

- Это заявление французского министра вызывает вопрос : а каково сейчас положение на продовольственном рынке мира?

- Мировая ситуация с продовольствием стремительно ухудшается в режиме реального времени. Кризис в мировой продовольственной системе наблюдается уже несколько лет, что отражается в динамике цен. Цены на пшеницу достигли исторического максимума в 2012 г., затем откатились вниз, но вновь быстро пошли вверх, начиная с 2017 г. По данным Мирового Банка, в 2021 г. они в среднем были всего на 5% ниже рекордного уровня, но с осени того же года стали стремительно расти вслед за ростом цен на природный газ и нефть и пробили все исторические уровни. C начала текущего года, цена пшеницы выросла почти на 45%, что обусловлено кризисом на Украине и вокруг Украины, который наложился на долговременные тенденции.

Все в мире взаимосвязано, а потребление продовольствия - тем более!

- Почему кризис на Украине и экономическая война Запада с Россией столь сильно влияет на мировую продовольственную систему?

- Ситуация на Украине и санкции США и Европы спровоцировали негативный шок предложения глобального масштаба. Мировая экономика столкнулась с физической нехваткой ключевых продовольственных товаров. Россия и Украина занимают уникальную нишу в мировой торговле продовольствием. На Россию и Украину вместе приходится около трети мирового экспорта пшеницы, пятая часть экспорта кукурузы и четыре пятых экспорта подсолнечного масла. Россия экспортирует пшеницу почти в сто стран, Украина в десятки стран мира. Некоторые государства на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) критически зависят и от российского, и украинского импорта зерновых. Влияние только России на мировой рынок пшеницы заметно сильнее, чем на рынок нефти и сопоставимо с влиянием на европейский рынок газа. Но шока предложения на европейском рынке газа нет, кризис там первоначально спровоцирован ошибочной политикой стран-импортеров.

На рынке пшеницы же сформировалась нехватка зерна, и практически наверняка она будут только нарастать. Еще в декабре 2021 г. Россия в стандартном порядке установила квоты и ввела пошлины на экспорт зерновых. Из-за спецоперации на Украине экспорт российского и украинского зерна на Азовско-Черноморском направлении значительно снизился. Закрытость портов, зашкаливающие ставки фрахта и страховых взносов на аренду судов, неопределенность динамики курсов национальных валют заставили экспортеров придерживать поставки. По оценкам, в обеих странах на экспорт не было направлено несколько миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая.

Украина 9 марта ввела эмбарго на экспорт зерновых и других продовольственных товаров с целью создания запасов для удовлетворения внутренних нужд населения. 10 марта Россия с целью предотвращения реэкспорта ввела временный запрета на вывоз зерновых в страны ЕАЭС до конца августа. Нет информации о том, насколько пострадали сельскохозяйственные угодья на Украине, и в каких объемах будет собран урожай озимой пшеницы. Тем более невозможно сказать о масштабах посевной яровых культур под осенний урожай.

Несмотря на некоторые успокаивающие заявления, компенсировать дефицит на мировом рынке российского и украинского зерна невозможно, даже в перспективе двух-трех лет. Все это факторы толкает цены на зерно и весь продовольственный комплекс вверх. В условиях полной неопределенности экспортеры и зерновые трейдеры закладывают в цены значительные премии за риск.

- Кто из импортеров российской и украинской пшеницы пострадает в первую очередь?

- Из-за повышенных цен будут страдать все, но особенно сильно крупные развивающиеся страны со значительной долей бедного населения, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где в силу засушливого климата и ограниченности пахотных угодий нет возможностей для производства собственного продовольствия в достаточных объемах. В особенно уязвимом положении Ливан и Йемен, причем в последнем и так уже голодает более половины населения. С трудностями столкнутся Египет с населением более 105 млн человек, Алжир (45 млн), Тунис (12 млн).

Египет - крупнейший мировой импортер пшеницы - критически зависит от импорта российского и украинского импорта. Более 60 млн египтян имеют возможность покупать определенное число лепешек в день по сильно субсидируемым государством ценам. Египетские власти тратят на хлебные субсидии около $5,5 млрд в год для предотвращения голодных бунтов. В 2011 г. хлебные бунты сыграли решающую роль в падении режима Хосни Мубарака. С учетом роста цен объем субсидий должен возрасти до $6,5-7 млрд.

С трудностями столкнуться даже богатые страны Залива. Саудовская Аравия, например, импортирует большие объемы российского и украинского ячменя на корм животным.

В АТР с трудности столкнуться Пакистан (225 млн), Индонезия (276 млн), Бангладеш (166 млн), которые импортируют значительные объемы пшеницы из России и Украины.

Пострадает даже более экономически развитая и менее зависимая от импорта постсоветской пшеницы Турция.

Подавляюще большинство развивающихся стран и без того находится в очень трудном экономическом положении. Мировой продовольственный кризис еще больше ударит по их экономике.

Европа: вслед за газовым и зерновым кризисом, что?!

- Европа один из крупнейших экспортеров зерна в мире, что можно ожидать здесь?

- В мировой экономике все тесно взаимосвязано. Из-за непродуманной энергетической политики и форсирования зеленого перехода, а также тотальных санкций в отношении России и частично Белоруссии Европа вносит значимый вклад в мировой продовольственный кризис. Европейское сельское хозяйство также будет генератором негативного шока предложения.

Логическая цепочка здесь следующая. Цены на минеральные удобрения, производство которых энергоемко, уже взлетели с осени 2021 г. из-за экстремально высоких европейских цен на природный газ, расходы на который в производственных издержках достигают 80%. Существенно возросли цены на используемый при производстве удобрений аммиак, который в значительных объемах импортировался Европой из Украины. Это заставило крупнейших мировых производителей азотных удобрений повысить цены и частично свернуть производство. Цены на удобрения прямо закладываются в цены будущих урожаев зерновых и сказываются на текущих ценовых котировках продовольствия.

Находящиеся под тотальными санкциями Россия и Белоруссия являются крупными мировыми экспортерами минеральных удобрений, в том числе в Европу. Риски прекращения экспорта удобрений постоянно растут. Еще с декабря 2021 г. для предотвращения дефицита на внутреннем рынке Россия ввела временные квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, а затем и на экспорт аммиачной селитры. Иначе все производство ушло бы на экспортные рынки, где цены пустились в галоп.

Дальше началась санкционная эскалация. В январе 2022 г., подчиняясь санкциям США, один из крупнейших европейских производителей минеральных удобрений, норвежская Yara, прекратила сотрудничество с "Беларуськалием", вторым крупнейшим в мире производителем калия. В начале марта Министерство промышленности и торговли РФ предложило отечественным производителям удобрений приостановить экспортные поставки в ответ на действия логистических компаний, саботирующих работу с российскими грузами. Евросоюз 9 марта ввел санкции в отношении топ-менеджеров ряда российских химических компаний. 11 марта норвежская Yara объявила о прекращении работы с поставщиками, связанными с подпавшими под санкции Евросоюза российскими химическими компаниями и лицами.

Санкции и встречные меры продолжают гнать мировую ценовую волну на продовольствие и все виды сырья вверх. Даже если аграрным производителям удастся обеспечить физический поток альтернативных российским удобрений, цены нового урожая отразят возросшие производственные издержки. Можно провести посевную с меньшим расходом удобрений, но это снизит урожай. Другой сценарий - сократить площади посевов, результат будет тот же.

Компенсировать нехватку российских и белорусских удобрений не менее сложно, чем в случае с пшеницей и другим продовольствием. Для этого потребуется несколько лет, но цены уже не вернутся к прежним уровням.

При этом сравнительно благополучные европейские потребители приспособятся, хотя и не без проблем, к более высоким ценам на хлеб, мучные изделия и другое продовольствие. Не исключено даже расширение поддержки потребителей правительствами европейских стран. Негативные эффекты сжимающегося предложения чувствительно скажутся на импортерах зерна и продовольствия.

Китай: и все-таки лучше производить, чем закупить!

- Как продовольственный кризис сказывается на крупнейших экономиках мира США и Китае?

- США один из крупнейших мировых производителей и экспортеров широкого спектра продовольственных товаров. В экономическом смысле американские фермеры выигрывают от роста цен на продовольствие. Американские производители минеральных удобрений располагают хорошей сырьевой базой.

В КНР другая ситуация - китайская пашня составляет только 9% от мировой, при этом она должна поддерживать 20% мирового населения. Соображениям продовольственной безопасности здесь традиционно уделяется первоочередное внимание. Китай сделал крупные запасы продовольственных товаров еще до второй половины 2021 г., что, кстати, также внесло вклад в раскрутку роста цен. Председатель КНР Си Цзиньпин 6 марта сформулировал стратегию страны в ситуации обострения мирового продовольственного кризиса: "Китаю необходимо опираться на свои силы и обеспечивать себя!". "Не нужно надеяться на международный рынок", необходимо отказываться от мысли "лучше купить, чем вырастить". Собственное эффективное сельское хозяйство являются источником жизни, а также базой для устойчивого развития китайской нации. Это не значит, что Китай полностью закроется, но сигнал к перестройке мировой торговли продовольственными товарами послан предельно четко.