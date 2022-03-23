Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок, сообщает портал VN Express.

"Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию", - говорится в сообщении.

В миреВьетнам вернул безвизовый въезд в страну для российских туристовЧитать подробнее

Как отметили в авиакомпании, пассажирам вернут деньги за билеты или предложат обменять их на рейсы по другим маршрутам. "Мы прилагаем все усилия, чтобы у нас появилась возможность возобновить полеты в Россию как можно скорее", - приводит портал слова из пресс-релиза Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.

Vietnam Airlines Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зампред правления Сбербанка Голодец предложила меры поддержки фармотрасли

Новак предупредил о риске коллапса на рынке в случае отказа от углеводородов РФ

Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций

Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в РФ

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

Транзитная заявка на газ через Украину осталась на прежнем максимальном уровне

Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });