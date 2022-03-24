Литовский поставщик газа Ignitis откажется от закупок у "Газпрома"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Литовский поставщик газа Ignitis grupe, покупающий часть необходимого ему газа у "Газпрома", откажется от закупок у российского газового концерна. Об этом сказал BNS менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, комментируя планы России перевести расчеты за газ с некоторыми странами в рубли.

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся", - сказал Кетлерюс.

По его словам, Ignitis с начала этого года не покупал у "Газпрома" газ для потребностей Литвы, однако газ приобретался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском газохранилище в Латвии. Купленный в прошлом году у "Газпрома" объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.

"Газпромовский" газ в Литве, по всей вероятности, покупает крупнейший в стране потребитель газа – завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты. Получить комментарии химического предприятия BNS пока не удалось.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставок "газпромовского" газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются "из-за определенных технических моментов".

Между тем, оператор газопередающей системы Amber Grid получает от "Газпрома" плату за транзит газа в Калининградскую область.

Менеджер Amber Grid по коммуникации Лаура Шебейкене сказала BNS, что последний платеж от "Газпрома" в марте был получен в евро, как и предусмотрено в договоре. Ближайший платеж запланирован на апрель.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, по нему газ транспортируется по формуле "транспортируй или плати" (ship or pay).

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ РФ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.