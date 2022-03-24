В Госдуме допустили продажу нефти и газа дружественным странам за биткойны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия может продавать энергоресурсы "недружественным странам" за рубли и золото, а расчеты с "дружественными странами" перевести в их национальные валюты и даже, по возможности, в биткойны, заявил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Он объяснил решение властей перевести расчеты за экспортируемый газ в рубли тем, что сейчас из-за санкций нарушена возможность расчетов в евро и долларах, в том числе и с Западной Европой.

"Мы поставляем реальные ресурсы, это (перевод расчетов в рубли - ИФ) коснется не только газа. Газ-то поначалу, но и других ресурсов, как энергетических, так и минеральных в торговле с западными странами", - сказал он и добавил, что "недружественные страны" могут покупать ресурсы не только за рубли, но и за золото.

"Что касается "дружественных стран", таких как Китай или Турция, которые не участвуют в этом санкционном давлении. Мы давно Китаю предлагаем - и меры такие приняты - перейти на расчеты в национальных валютах - за рубли и юани. Соответственно, с Турцией это будут лира и рубли. С той же Сербией какая там валюта (динар - ИФ) плюс рубли. Валюта может быть разной, это нормальная практика. Если будут биткойны, будем в биткойнах торговать. Это нормальная практика абсолютно", - сказал депутат.

23 марта президент Владимир Путин заявил, что принято решение перевести в рубли расчеты с недружественными странами за российский газ. Он дал Банку России и правительству неделю, чтобы определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа. В Сербии уже заявили, что это решение создаст для страны проблемы.

21 февраля Минфин направил в правительство проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в стране. Она предполагает создание в России криптовалютных бирж и обменников. В предложениях Минфина содержится также идея о том, что нерезиденты смогут получить доступ, в том числе дистанционный, к работе с операторами обмена цифровых валют и иностранными биржами цифровых валют в рамках российской юрисдикции.