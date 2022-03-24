В TCS Group заявили, что британские санкции против Тинькова на нее не повлияют

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Включение основателя TCS Group Олега Тинькова в санкционный список Великобритании не оказывает влияние на группу и входящие в нее компании, следует из сообщения группы.

"Эти санкции никоим образом не затрагивают TCS Group и ее операционные компании, они продолжают работать бесперебойно", - отметила группа. Она пообещала раскрыть дополнительную информацию по этой теме, если она появится.

"Санкции затрагивают г-на Тинькова как частное лицо. Г-н Тиньков давно не является контролирующим акционером группы "Тинькофф" или Тинькофф банка, не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы "Тинькофф" и Тинькофф банка", - сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

Тиньков в марте 2020 года перевел свою долю в TCS Group в семейный траст (сейчас трасту принадлежит 35,1%).

Бизнесмен весной 2020 года заявил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". До последнего времени Тиньков проходил лечение в Великобритании.