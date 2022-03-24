"АвтоВАЗ" объединит три автосборочных производства в Тольятти

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" подготовит приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Тольятти работают три производственные линии "АвтоВАЗа" по выпуску автомобилей: N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и линия B0 (выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan). Все они сейчас находятся в простое, сотрудники получают по две трети от среднего заработка. Режим полной рабочей недели сохраняется для служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству.

"В дальнейшем предполагается, что будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства. Это дает большую возможность для маневра. Вот сейчас у нас работает три автосборочных производства, будет единое. Дает большую возможность по маневру трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими", - сказал губернатор.

"Конструкторское бюро, инженерный центр "АвтоВАЗа" работает над тем, чтобы внести конструктивные изменения, которые позволят заместить дополнительно комплектующие из недружественных стран, - добавил Азаров. - Понятно, что активно идет проработка с нашими странами-партнерами, с поставщиками из Азии дополнительных комплектующих".

Он подчеркнул, что сейчас "завод не стоит". По его словам, 8000 работников из 32 000 сейчас находятся в режиме неполной занятости. Также он признал, что есть проблемы с поставками комплектующих.

"Что предпринимается здесь - на следующей неделе работа будет в режиме четырехдневки на линии по производству Niva, с 4 по 24 апреля все работники уходят в оплачиваемый корпоративный отпуск", - сказал Азаров.

24 марта "АвтоВАЗ" заявил, что ищет замену ключевым импортным автокомпонентам и переориентирует производство автомобилей Lada для снижения зависимости от зарубежных поставок.