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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Правительство выделит на программу детского кэшбэка 7,5 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году направит на программу детского кэшбэка 7,5 млрд рублей, в прошлом году для запуска акции было выделено 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что программа детского кэшбэка оказалась востребованной среди родителей и ее продлили по поручению президента. После расширения ее финансирования, в 2022 году ею смогут воспользоваться не меньше 450 тысяч детей, добавил он.

Продажи путевок в детские лагеря с кэшбэком стартуют в ночь на 31 марта, возврат составит до 50% от стоимости отдыха, но не больше 20 тысяч рублей, объявила ранее глава Ростуризма Зарина Догузова. Отправить ребенка в детский лагерь с кэшбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Оформить кэшбэк можно только на карту "МИР". Многодетные семьи получат кэшбэк на каждую путевку, для одного ребенка число льготных путевок не ограничено.

Предложения по программе будут опубликованы на портале "Мирпутешествий.рф" в разделе "Детские лагеря". В Ростуризме рекомендовали проверить и сайт лагеря, чтобы убедиться, что он участвует в программе.

В программе будут участвовать как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные.

Ростуризм Михаил Мишустин Зарина Догузова правительство
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