Продажи туров по РФ с кэшбэком завершатся раньше запланированного срока

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Продажи путешествий по России в рамках программы туристического кэшбэка завершатся почти на полтора месяца раньше запланированного срока, в ночь на 1 марта, так как выделенные на программу средства закончатся, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Продажи по программе туристического кэшбэка продолжаются полтора месяца. Мы видим почти четырехкратный рост продаж по программе по сравнению с прошлыми этапами. Туристы с удовольствием пользуются программой, доверяют ей, существенно экономят - до 20 тыс. рублей. Если говорить про основные социально-экономические эффекты программы, то мы увидели рост загрузки отелей в среднем на 50%, и это в условиях межсезонья и открытых зарубежных массовых направлений. Таким образом ключевая задача программы - повышение доступности поездок и поддержка рабочих мест в межсезонье - выполняется", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. В акции приняли участие 700 тыс. человек, которые приобрели поездок с кэшбэком на 12 млрд рублей. Им на карточки вернулось уже более 2,5 млрд рублей.

"Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж - уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже", - подчеркнула Догузова.

Как сообщалось, на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кэшбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть - на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются.

Текущий этап программы стартовал 18 января и должен был закончиться 12 апреля.