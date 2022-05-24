Россиянам вернули около 6 млрд руб. по программе кэшбэка за путевки в детские лагеря

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Почти 6 млрд рублей вернули россиянам за приобретенные путевки в детские лагеря по программе кэшбэка с 31 марта, сообщил во вторник зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня в преддверии летних каникул мы видим, что родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. Всего приобретено уже более 420 тыс. путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 млрд рублей. На карты "Мир" в виде кэшбэка родителям вернулось почти 6 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба правительства.

Программа детского кэшбэка стартовала в ночь на 31 марта и продлится до 31 августа. В ее рамках родители могут купить неограниченное количество путевок в детские лагеря с кэшбэком 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Путевку нужно оплатить онлайн картой "Мир". В поездку дети могут отправиться с 1 мая по 30 сентября.

Всего из резервного фонда на реализацию программы выделено 7,5 млрд рублей. Предполагается, что за счет этих средств в лагерях смогут отдохнуть около 450 тыс. детей.