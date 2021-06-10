Поиск

На "детский кэшбэк" выделят дополнительные 4,5 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделит 4,5 млрд рублей на "детский кэшбэк" семьям, купившим путевки до официального старта этой программы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, "это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха".

Мишустин напомнил, что правительство возмещает половину стоимости путевки ребенка в летний лагерь.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая и должна была закончиться 31 августа (затем кабмин расширил срок ее действия - с 10 мая по 20 сентября). Размер кэшбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир".

В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне с начала действия программы детского туристического кэшбэка приобрели для своих детей путевки в лагеря на общую сумму 2,1 млрд рублей и получили в виде возвратов на карты "Мир" почти 1 млрд рублей.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Сын экс-спикера парламента Дагестана задержан за избиение депутата

СК попросил арестовать блогера Хованского за призывы к терроризму

В Сочи ограничат скорость электросамокатов до 10 км/ч

Дипломатическое противостояние

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата

Сотрудник посольства Северной Македонии в Москве объявлен персоной нон грата
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Бизнесмена из ЯНАО заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов

Следователи ищут человека, опубликовавшего песню блогера Хованского

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');