На "детский кэшбэк" выделят дополнительные 4,5 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство выделит 4,5 млрд рублей на "детский кэшбэк" семьям, купившим путевки до официального старта этой программы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, "это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха".

Мишустин напомнил, что правительство возмещает половину стоимости путевки ребенка в летний лагерь.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая и должна была закончиться 31 августа (затем кабмин расширил срок ее действия - с 10 мая по 20 сентября). Размер кэшбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир".

В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне с начала действия программы детского туристического кэшбэка приобрели для своих детей путевки в лагеря на общую сумму 2,1 млрд рублей и получили в виде возвратов на карты "Мир" почти 1 млрд рублей.