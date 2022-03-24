Бельгия увеличит оборонные расходы на 1 млрд евро

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подтвердил, что Министерству обороны будет выделен еще 1 млрд евро на повышение боеспособности и подготовки войск. Он сообщил об этом в Брюсселе после саммита НАТО.

"Вчера правительство решило выделить дополнительно еще один миллиард евро министерству обороны на период 2022-2025 годы, помимо инвестиций около десяти миллиардов евро (на срок до 2030 года - ИФ), по которым решение было принято в конце января", - сообщил Де Кроо.

На саммите обсуждались события на Украине. Де Кроо напомнил, что НАТО не участвует в конфликте и нужно сделать все, чтобы избежать вступление в него альянса. Одновременно он подчеркнул важность усиления оборонных возможностей альянса и своей страны в новой геополитической реальности в мире.

По сведениям телеканала RTBF, что дополнительное финансирование предназначено, в частности, для укрепления подразделения кибербезопасности вооруженных сил, обновления резервов горючего и боеприпасов, военной экипировки и для улучшения систем разведки и связи.

Страны НАТО должны расходовать на оборону ежегодно более 2% своего ВВП. Бельгия в настоящее время тратит 1,2% ВВП, и с новым финансированием эта цифра увеличится до 1,54%.