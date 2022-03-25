Goldman Sachs приостановил новые проекты с Pamplona, связанной с LetterOne

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group Inc. и юридическая компания Kirkland & Ellis приостановили новые бизнес-проекты с инвестиционной фирмой Pamplona Capital Management, как минимум 80% капитала которой приходится на группу LetterOne Михаила Фридмана, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Goldman и Kirkland были одними из ведущих советников Pamplona при совершении сделок.

Ранее зарегистрированная на Каймановых островах фирма Waystone вышла из участия в фондах, связанных с Pamplona. Это произошло 4 марта, вскоре после того, как ЕС ввел санкции в отношении Фридмана и Петра Авена, другого акционера LetterOne. Сама LetterOne под санкциями не находится.

Швейцарский банк UBS, американский Houlihan Lokey и японский Nomura рассматривают юридические аспекты ведения дел с Pamplona и пока не приняли решений относительно дальнейших мер, говорят источники FT. Банки отклонили просьбу о комментарии.

Pamplona "получила подтверждение всех отвечающих за санкции органов о том, что LetterOne, единственный акционер компании с российскими связями, не является объектом санкций, и поэтому Pamplona может продолжать текущую деятельность", - сказал представитель компании.

В ответ на западные санкции в отношении Фридмана и Авена, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева LetterOne исключил всех российских акционеров из совета директоров, они не могут влиять на решения компании.

Объем активов под управлением Pamplona составлял $9 млрд на конец 2020 года, пишет FT со ссылкой на регуляторные документы. Компания была основана в 2004 году.