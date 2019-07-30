WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Pamplona Capital Management LLP, управляющая средствами Михаила Фридмана и других владельцев "Альфа-групп", в срок не выполнила требование комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) продать долю в компании Cofense Inc., предоставляющей крупнейшим американским корпорациям услуги в сфере кибербезопасности, пишет The Wall Street Journal.

Теперь и Pamplona, и самой Cofense грозят штрафы за каждый день до тех пор, пока предписание не будет выполнено, сообщает издание со ссылкой на e-mail, который CFIUS отправила в обе эти структуры.

Фридман через представителя передал газете, что, по его данным, у CFIUS есть вопросы к иностранному владению в Pamplona в целом, а не к доле самого основателя "Альфа-групп".

Консорциум инвесторов, в который, в частности, вошли BlackRock и Pamplona, купили компанию PhishMe и переименовали ее в Cofense в феврале 2018 года. Оценка всей компании для сделки составила $400 млн. Вскоре вопросы к сделке возникли у CFIUS. В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.

Представитель Pamplona заявил, что компания взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, включая CFIUS, в поисках решения.

Под управлением Pamplona Capital, основанной совладельцем Альфа-банка Алексом Кнастером в 2005 году, находятся активы на сумму свыше 6 млрд евро. Ключевые инвесторы Pamplona - совладельцы "Альфа-групп" Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.