Литовский завод "ЕвроХима" в апреле остановит производство

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Завод фосфорных удобрений Lifosa (входит в "ЕвроХим"), деятельность которого была ограничена из-за санкций Евросоюза, продолжает работать на минимальных мощностях и к 10 апреля планирует остановить производство.

"Работаем с совсем минимальной мощностью - лишь настолько, насколько у нас есть сырье. До 9-10 апреля планируем безопасно остановить производство", - сообщил BNS представитель предприятия Наурис Вилькявичюс.

По его словам, пока увольнений нет, а после остановки деятельности для сотрудников рассматриваются разные сценарии - в том числе полный или частичный простой. На Lifosa работает чуть больше тысячи. человек, их средняя зарплата, по данным Фонда социального страхования Литвы, превышает 2,4 тысячи евро.

Как говорил ранее техдиректор Lifosa Томас Янонис, прекращение деятельности завода, оказавшегося в сложной ситуации из-за ареста счетов, обойдется в 968 тысяч евро.

Евросоюз 9 марта ввел санкции против теперь уже бывшего бенефициара предприятия, российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Счета завода вскоре были арестованы. МИД Литвы на прошлой неделе позволил компании использовать часть средств для расчетов с работниками, за коммунальные услуги и с Государственной налоговой инспекцией. Профсоюз "Солидарность" предлагал завод национализировать.

"ЕвроХим" 10 марта сообщил, что 9 марта Мельниченко перестал быть его бенефициаром, а также вышел из совета директоров. В Сейме Литвы прозвучала информация о том, что обязательства перешли от бизнесмена к его жене Александре Мельниченко.